يشارك المركز الوطني للأرصاد في مؤتمر ومعرض الحج المقبل مستعرضاً أبرز أنشطته وخدماته المقدّمة خلال موسمي الحج والعمرة، ودوره المحوري في دعم خطط الجاهزية التشغيلية لضمان سلامة الحجاج والمعتمرين في مواجهة المتغيّرات الجوية والظواهر المناخية.

ويقدّم المركز خلال مشاركته عرضاً متكاملاً يتناول سيناريوهات المناخ المستقبلية لمواسم الحج، وآليات توظيف نتائج الدراسات المناخية في تحسين بيئة المشاعر المقدسة ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة فيها، بما يسهم في تحقيق تجربة حج آمنة ومستدامة تتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتضمّن المشاركة جلسة حوارية يقدّمها الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام، إلى جانب ورش عمل متخصصة ومعرض تعريفي يُبرز جهود المركز وإنجازاته في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، ودوره في دعم الجهات المعنية بخطط التشغيل عبر منظومة متقدّمة من الرصد والتحليل والإنذار المبكر، تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسكهم في بيئة آمنة ومستقرة.