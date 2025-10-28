باركليز أعلن عودته للمملكة.. وبريطانيا تتوقع زيادة حصة المملكة في هيثرو



بداية «رائعة» لمبادرة مستقبل الاستثمار.. السعودية تكسب مزيداً من الشركاء الكبار



وعود 2030 تجمع رؤساء دول وحكومات ومستثمري العالم في العاصمة السعودية



تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت أمس النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار «مفتاح الازدهار». ويستمر المؤتمر حتى 30 أكتوبر 2025. وبدأت فعاليات المؤتمر بجلسات مغلقة، لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات مع عددٍ من المفكرين والخبراء، تناولت إسهامات الابتكار في المحاسبة الكربونية في إيجاد طريقة لقياس أداء الشركات في مجال المناخ، والبنية التحتية للعملات المشفرة ودورها في تعريف النظام المالي العالمي، وحوسبة الكم وتحقيق العوائد، والاستثمار في القيادة للمستقبل. وسيشهد المؤتمر جلسات تتناول موضوعات حيوية، منها: تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على الإنتاجية، وتكوين الثروة في ظل تزايد عدم المساواة، والآثار الجيو-اقتصادية لندرة الموارد، والتحولات الديموغرافية التي تُعيد تشكيل القوى العاملة المستقبلية، وإستراتيجيات تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. ويشارك في أشغال المبادرة رؤساء دول، وحكومات، ووزراء، وصناديق ثروة سيادية، ورؤساء تنفيذيون، ورواد التكنولوجيا، والطاقة، والرعاية الصحية، والمناخ، والتمويل، والثقافة، في مناقشات رفيعة المستوى ترسم ملامح مستقبل النمو العالمي، والاستثمار، والتقدم الإنساني. واستقطب المؤتمر أكثر من 8 آلاف مشارك، منهم 650 متحدثاً بارزاً من خلال 250 جلسة حوارية؛ مما يُعزّز مكانة الرياض مركزاً عالمياً رائداً يجمع القياديين والمبتكرين من مختلف دول العالم؛ لتحويل الرؤى إلى إستراتيجيات عملية تُشكّل مستقبل الاستثمار.



وضمن المشاركين وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز. وهي المرة الأولى التي يزور فيها وزير خزانة بريطاني السعودية منذ 6 سنوات. ويتوقع أن تلتقي ريفز كبار المسؤولين السعوديين، وعدداً من القادة الاقتصاديين الخليجيين، في مسعى لتعزيز الشراكة البريطانية الخليجية. كما ستلتقي ريفز عدداً من أقطاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشاركين في مؤتمر المبادرة. وأشارت صحيفة «فايننشيال تايمز» أمس إلى أنه يتوقع صدور إعلانات خلال الأسبوع الحالي بشأن استثمار السعودية في مطار هيثرو بلندن. وكانت المملكة استحوذت على 15% من مطار هيثرو العام الماضي. وتطمع بريطانيا في أن تزيد المملكة حصتها في أحد أكبر مطارات العالم. وتزامن ذلك مع وصول أول رحلة خارجية للناقل الوطني السعودي الجديد (طيران الرياض) إلى لندن. وكانت «طيران الرياض» طلبت في يونيو الماضي 25 طائرة ايرباص طراز ايه 350، التي تتم صناعتها جزئياً في بريطانيا.



ويرتقب أن تلتقي وزيرة الخزانة البريطانية على هامش المبادرة في الرياض نظراءها من البحرين والكويت وقطر، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وكان وزير التجارة البريطاني كريس بريانت أبلغ أعضاء مجلس العموم (البرلمان) الشهر الماضي بأن محادثات التجارة الحرة البريطانية الخليجية قطعت شوطاً متقدماً. وقدرت وزارة الخزانة أن أي اتفاق مع دول الخليج سيدر نحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.2 مليار دولار) على الاقتصاد البريطاني سنوياً. وقالت الوزيرة ريفز إن أولويتها القصوى تتمثل في النمو. وأضافت: «إنني آخذ على محمل الجد عرض بريطانيا تقديم الاستقرار، والتنظيم المالي الصارم، والخبرة البريطانية ذات المستوى العالمي إلى إحدى أهم دول العالم من حيث التجارة والاستثمار، وهي المملكة العربية السعودية». وتحدثت ريفز أمام منبر فورتشن العالمي. ويتوقع أن تتحدث اليوم (الثلاثاء) أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في محاولة لإقناع قادة الأعمال والمال بأن بريطانيا هي وجهة آمنة للاستثمار. وتزامنت هذه التطورات مع إعلان بنك باركليز البريطاني أمس أنه يعتزم فتح مكتب كبير في الرياض خلال العام 2026، في نطاق إستراتيجيته الرامية لتوسيع نطاق حضوره في الشرق الأوسط. وأعلن البنك البريطاني في بيان أمس (الإثنين) أنه حصل على ترخيص من الحكومة السعودية بهذا الشأن. وقالت صحف بريطانية أمس إن الخطوة تؤكد التزام بنك باركليز بمساندة رؤية السعودية 2030، والمشاركة في الفضاء المالي المتوسع للمملكة. وقال البيان إن باركليز عيَّن محمد السرحان رئيساً مستقلاً غير تنفيذي لفرعه في الرياض. وأضاف البيان: «المملكة العربية السعودية تعتبر مركزية بالنسبة إلى إستراتيجيتنا الخاصة بالنمو في الشرق الأوسط». وأشارت صحف في لندن أمس إلى أن إعلان بنك باركليز، الذي تلاه رئيسه التنفيذي سي اس فنكاتاكاكريشنان، يؤكد تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسواق المالية السعودية، خصوصاً أن الإصلاحات التي خضعت لها نظم السوق المالية السعودية، ومبادرات الخصخصة تستقطب البنوك العالمية والشركات التي تدير الأرصدة والثروات. ويذكر أن باركليز يعود بهذا الإعلان إلى السعودية بعد غياب استمر 11 عاماً. وذكرت مجلة فورتشن الأمريكية أمس أن تلك العودة إقرار بالأهمية المتنامية للرياض باعتبارها منطلقاً للشركات والأشغال المالية. وقال سي اس فنكاتاكاكريشنان، في مقابلة مع بلومبيرغ في الرياض أمس، إن البنك بحاجة إلى العمل مع شريك طويل الأجل. وانضم باركليز البريطاني بإعلانه أمس إلى مجموعة من كبريات البنوك والشركات المالية الغربية التي قررت اللحاق بفرص الأسواق المالية السعودية. ومنها مجموعة سيتيغروب، وغولدمان ساكس، فيما احتفل (الأحد) بنك جى بي مورغان تشايز بمرور 90 عاماً على شراكته مع السعودية. وقالت «فورتشن» إن تلك الخطوة تؤكد طموح السعودية لتحويل نفسها من قوة نفطية عظمى إلى منطلق عالمي للتجارة والمال العالمي.



وأعلن وزير الاستثمار خالد الفالح، في مستهل أعمال «منبر فورتشن العالمي» أمس في الرياض، أن رؤية السعودية 2030 أكملت 85% من بنودها. وقال إن تلك الإستراتيجية السعودية استقطبت 675 شركة فتحت مقراتها الإقليمية في المملكة، في حين أن المملكة كانت تهدف لاجتذاب 500 شركة أجنبية بحلول العام 2030. وأشار إلى أن السعودية قدمت إلى تلك الشركات حوافز ضخمة، منها منحها إعفاءات ضريبية لمدة 30 عاماً. ومن الشركات التي أقبلت على نقل مقراتها الإقليمية للرياض PwC، ولينوفو، وسيمنز. وقالت مجلة فورتشن أمس إن المقرات الإقليمية في الرياض تختلف عن فكرة المناطق الاقتصاية الخاصة في الدول الأخرى، إذ إن المقرات التي جهزتها المملكة لشركائها العالميين مصممة بحيث تكون قواعد حقيقية للتشغيل، وليست مجرد فروع رمزية، إذ تدار منها عمليات التشغيل، والتصنيع، ورأس المال البشري في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتبر مشاريع التحول السعودي، وفي صدارتها مدينة نيوم، وصندوق استثمار الثروة السيادية السعودي، ومشاريع السياحة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء فرصاً مغرية لمقدمي رؤوس الأموال. وأجمع رؤساء تنفيذيون مشاركون في مؤتمر الرياض على أن رؤية 2030 تمثل برنامجاً للتحول في ما يتعلق بالتوطين، والتصنيع، والابتكار. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة لينوفو -خلال استراحة قصيرة في أعمال منبر فورتشن العالمي أمس- عن تفاصيل عملية تشييد أكبر مصنع للحواسيب في السعودية، فيما أكد رئيس شركة سيمنز للطاقة أن شركته قررت التوسع في صادراتها إلى الشرق الأوسط انطلاقاً من مركزها الإقليمي في الرياض. وقال رؤساء تنفيذيون لشركات ماسيمو، وسيمنز، ولوسيد موتورز لمجلة فروتشن أمس في الرياض إن المقرات الإقليمية لشركاتهم في الرياض سمحت لهم بالقيام بعمليات تشمل التصنيع بحجم كبير، وتصدير سيارات إلى أوروبا، وإنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي لأنظمة الصحة والنقل في السعودية.



عقد من الرؤية السعودية الطموحة



بعد عقد من إطلاق رؤية السعودية 2030، أضحت المملكة العربية السعودية مقراً لمراكز البيانات الضخمة اللازمة لبرامج الذكاء الاصطناعي. وباتت المملكة منطلقاً للذكاء الاصطناعي، والترفيه، والرياضة، والتمويل، وصناعة التكنولوجيا المتقدمة. وبفضل رؤية 2030 صار القطاع السعودي غير النفطي يسهم بـ 56% من الاقتصاد السعودي الذي يقدر حجمه بـ 1.3 تريليون دولار. وارتفعت مساهمة المرأة السعودية في القوة العاملة إلى 34% بحسب أحدث بيانات أصدرها البنك الدولي.



السعودية تعمّق استثماراتها في الشركات الأفريقية الناشئة



وعلى صعيد آخر؛ ذكرت مجلة «آفريكان بيزنس» أمس (الإثنين) أن السعودية كثفت وجودها في الشركات الأفريقية الناشئة، من خلال صندوق تبلغ قيمته 250 مليون دولار، تم إطلاقه خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها للعام 2024. وتركز أشغال الصندوق على الأسواق الرئيسية في القارة السمراء، مثل جنوب أفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وساحل العاج، ومصر. وقالت المجلة إن الخطوة السعودية تؤكد تطور إستراتيجية الاستثمار السعودية، بتركيز خاص على الابتكار في الأسواق الناشئة، بدلاً من القطاعات التقليدية، وبشكل يوائم مستهدفات رؤية 2030.