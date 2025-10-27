وزير الداخلية
يرعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز غدًا، حفل افتتاح بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 أكتوبر-1 نوفمبر 2025، وتنظمها وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وذلك بمدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في مدينة الرياض.

كما يشهد سمو وزير الداخلية خلال الحفل الاحتفاء بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني (1346هـ - 1447هـ)، وذلك بالتزامن مع تنظيم البطولة.

ويشارك في البطولة 22 دولة عضوًا في الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ، وأكثر من 300 متسابق من الرجال والسيدات يتنافسون في (4) مسابقات دولية؛ تتمثّل في سباق قفز الحواجز فردي 100م، وسباق التتابعي 400 م، وتسلق البرج بالسلالم، وسباق المكافحة.

وأجريت اليوم مراسم قرعة البطولة بين (13) فريقًا مشاركًا في البطولة، استعدادًا لانطلاق المسابقات التي تجري على فترتين صباحية ومسائية، وتستمر إلى 31 أكتوبر بتتويج الفائزين، كما تم تجهيز جميع المعدات والمشبهات الخاصة بمسابقات البطولة في أرضية ملعب المدينة الرياضية، استعدادًا لبدء تدريبات الفرق المشاركة.

كما أنهت لجنتا الحكام والرقابة على المنشطات استعداداتهما لبدء مسابقات البطولة، من خلال تنظيم ورش عمل مكثفة بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للبطولة.

