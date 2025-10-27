«الأمن البيئي» تضبط مواطناً مخالفاً لنظام البيئة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مواطنا مخالفا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (70) متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

