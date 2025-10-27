الرياض: ضبط وافد اعتدى على قائد مركبة ومرافقه
تابعوا عكاظ على
Google News Account

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على وافد متورط في الاعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد أحياء العاصمة، بعد مباشرة الجهات الأمنية الحادثة فور الإبلاغ عنها.

وأوضحت الشرطة في بيان إلحاقي، أنه جرى إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.

ودعت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين والزوار إلى الإبلاغ عن أي حالات أمنية أو طارئة عبر الرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مع ضمان سرية البلاغات وعدم تحمل المبلّغ أي مسؤولية.

أخبار ذات صلة
 
عبدالله كامل: مشاريع طموحة في مكة بدعم ولي العهد.. وتوسُّع في وسائل النقل الذكية بـ «المشاعر»
عبدالله كامل: مشاريع طموحة في مكة بدعم ولي العهد.. وتوسُّع في وسائل النقل الذكية بـ «المشاعر»
تركي بن محمد بن فهد في ضيافة ملك البحرين
تركي بن محمد بن فهد في ضيافة ملك البحرين