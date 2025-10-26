نوّه مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان بما يلقاه جهاز الإفتاء في المملكة من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال: «إن هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى تضطلعان بمهمة عظيمة في تبصير الناس بأمور دينهم، امتثالاً لقول الله عز وجل: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)».

وأثنى الشيخ الفوزان على ما قام به الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ طيلة عمله بمنصب المفتي العام ورئاسة هيئة كبار العلماء حتى توفاه الله في هدى وسداد، سائلاً الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويعلي نزله في جنات النعيم.

من جانبه، رفع الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه أميناً عاماً للجنة الدائمة للفتوى، ومشرفاً عاماً على مكتب المفتي العام للمملكة، ومشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

وأكد أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ستسخر إمكاناتها كافة بأن تقوم هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للفتوى بدورهما الشرعي ومهمتهما الدينية بكل كفاية واقتدار.