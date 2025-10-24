رعى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، افتتاح مركزين نوعيين في يوم واحد، يجتمعان على هدفٍ واحد وهو «الإنسان أولاً»، وتكاتفت القوى لإنجاز المهمات.

«البشائر على سراة عسير»

بالبشائر على سراة عسير، وعلى ارتفاع 2300 متر عن سطح البحر، افتتح أمير عسير مركز غسيل الكلى بالشراكة مع مؤسسة رجل الأعمال حامد العلياني الخيرية، ليقدم خدماته المتخصصة لمرضى الفشل الكلوي في البشائر والمراكز المجاورة.

«المجاردة في تهامة عسير»

وفي المجاردة بتهامة عسير، وعلى ارتفاع يتجاوز 1200 متر عن سطح البحر، افتتح الأمير تركي بن طلال، مركز جمعية الحياة للتوحد، الذي يقدم خدمات متخصصة لأطفال التوحد في المجاردة ومحيطها، وتكاتفت القوى لإنجاز هذاالمشروع بدعم من إمارة منطقة عسير وهيئة تطويرها وبلدية المجاردة، إلى جانب عيادات طبية خاصة ونادي الفاروق الرياضي ونوادٍ للفروسية ولجنة التنمية الاجتماعية.

200 كيلو متر عن أبها

يفصل بين مركز غسيل الكلى في البشائر وجمعية الحياة للتوحد في المجاردة نحو 200 كيلومتر عن أبها، لكنهما يلتقيان في الهدف الأسمى أن كل إنسان على أرض عسير هو على قدر واحد من الأهمية.