نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات العيص وبدر والرايس وينبع، تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وأوضح المركز أن الحالة يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، إضافة إلى صواعق رعدية.

كما نبّه المركز إلى هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، يُتوقع أن تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

ودعا المركز الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، ومتابعة التحديثات والتنبيهات عبر القنوات الرسمية.