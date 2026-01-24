نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم إلى هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات العيص وبدر والرايس وينبع، تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
وأوضح المركز أن الحالة يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- أن تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، إضافة إلى صواعق رعدية.
كما نبّه المركز إلى هطول أمطار متوسطة على المدينة المنورة ومحافظات العلا وخيبر والحناكية والمهد ووادي الفرع، تبدأ من الساعة الثانية فجرًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً، يُتوقع أن تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، مع تساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.
ودعا المركز الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، ومتابعة التحديثات والتنبيهات عبر القنوات الرسمية.
The National Center of Meteorology today warned of heavy rain in the Medina region, including the provinces of Al-‘Ais, Badr, Al-Rais, and Yanbu, starting from 2 AM and continuing until 7 PM.
The center explained that the situation is expected - with God's will - to be accompanied by strong winds, a significant reduction in horizontal visibility, hail, flash floods, and thunderstorms.
The center also warned of moderate rain in Medina and the provinces of Al-Ula, Khaybar, Al-Hunakia, Al-Mahd, and Wadi Al-Far'a, starting from 2 AM and continuing until 7 PM, which is expected to be accompanied by strong winds, near-zero horizontal visibility, hail, flash floods, and thunderstorms.
The center urged everyone to take precautions, stay away from flood channels and valleys, and follow updates and alerts through official channels.