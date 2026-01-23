أعلن مجلس الضمان الصحي صدور 180 قراراً يقضي بفرض جزاءات على أصحاب العمل خلال الربع الرابع من العام 2025، نتيجة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي. وأوضح المجلس أن إجمالي الغرامات المترتبة على أصحاب العمل بلغ 6,186,562.49 ريال، وذلك بعد التنبيه عليهم بتصحيح أوضاعهم وفق أحكام نظام الضمان الصحي، استناداً إلى المادة 14 التي تنص على أنه في حال لم يلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المستحقة عن العاملين لديه وأسرهم المشمولين بالنظام، فإنه يلزم بسدادها، إضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، مع إمكانية منع المخالفين من استقدام العمالة مؤقتاً أو دائماً.



وأكدت المتحدثة باسم مجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، أن مجلس الضمان الصحي يتخذ إجراءات صارمة لتطبيق الأنظمة واللوائح كونه الجهة المعنية بتطبيق إلزامية التغطية الصحية على أصحاب العمل، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمستفيدين دون انقطاع.



وأضافت: «يسعى المجلس إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة، وتمكين أصحاب العمل وتطوير قدرتهم على توفير التغطية الصحية، مع مواصلة متابعة الالتزام، ورصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة بتوفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأسرهم المشمولين بالنظام».