يواصل الفنان المصري خالد الصاوي تصوير مشاهده على قدم وساق في مسلسل «أولاد الراعي»، وسط تحضيرات مكثفة لعرضه خلال الموسم الرمضاني لعام 2026.

يقدم الصاوي دور موسى الراعي، الأخ الأكبر في العائلة، الذي يتميز بذكاء شديد وطباع طيبة، لكنه يحمل سرًا من الماضي يطارده ويؤثر على حياته، حيث تتوالى الأحداث لتتكشف خيوط هذا السر تدريجيًا ضمن الصراع الدائر بين أبناء العائلة.



الفنان المصري خالد الصاوي.

إثارة وتشويق على الشاشة

المسلسل ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويأتي من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار محمود شكري، خالد شكري، طه زغلول، ومينا بباوي، وإخراج محمود كامل.

قائمة نجوم العمل

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: ماجد المصري، أمل بوشوشة، نيرمين الفقي، أحمد عيد، إيهاب فهمي، شادي مقار، محمد عز، وفادية عبد الغني وآخرون.



الفنان المصري خالد الصاوي.

أزمة خالد الصاوي والمنتج ممدوح شاهين

كشف خالد الصاوي في تصريح سابق لـ«عكاظ» أن أزمته مع المنتج ممدوح شاهين بدأت بسبب مستحقاته المالية عن مشاركته في مسلسلي «الصعلوك» و«دافينشي» عامي 2015 و2016، مؤكداً أنه لم يحصل على أجره رغم التزامه ببنود التعاقد.

شيكات بدون رصيد

وأضاف الصاوي أن المنتج أصدر شيكات دون رصيد، فاضطر للجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه، مشيراً إلى أن محاولاته للتسوية الودية عبر محامين فشلت بسبب عدم التزام شاهين بالمواعيد المتفق عليها.