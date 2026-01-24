في لفتة رائعة، حرص حارس مرمى الهلال ياسين بونو على تهنئة زميله في الفريق خاليدو كوليبالي بعد تتويجه مع منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتوج منتخب السنغال باللقب عقب الفوز على المغرب بهدف دون رد يوم الأحد الماضي، رغم تألق الحارس ياسين بونو، في حين غاب كوليبالي عن المباراة بسبب الإيقاف.

فيديو الاحتفال يبرز اللحظة الإنسانية

ونشر حساب الهلال على منصة «إكس» فيديو قصيراً من احتفال لاعبي الهلال بـ«بطل أفريقيا» كوليبالي، ظهر خلاله ياسين بونو وهو يقدّم التهنئة لزميله، مع إبقاء ابتسامته حاضرة رغم مرارة ضياع لقب البطولة الأفريقية.

ونال تصرف الحارس الدولي المغربي تجاه زميله كوليبالي إشادة جماهير نادي الهلال على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ياسين بونو حصل على جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي استضافتها بلاده، بينما توج نجم النصر ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب.