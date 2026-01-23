أثار مؤدي المهرجانات الشعبية رضا البحراوي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد كشفه قرار اعتزاله الغناء نهائياً، تنفيذاً لوصية والدته الراحلة.

وأوضح البحراوي، في تصريحات محلية أدلى بها عقب تلقيه عزاء والدته بمسقط رأسه في محافظة الغربية، أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء التزاماً بوعد وصية لوالدته قبل وفاتها، حيث طلبت منه التوقف عن العمل الفني.

وأكد البحراوي أنه يسعى للوفاء بوصيتها، معرباً عن أمله في أن يمنحه الله القوة للالتزام بما كانت تتمناه، في خطوة شكلت صدمة لجمهوره ومحبيه داخل الوسط الفني وخارجه.

صراع طويل مع المرض

يشار إلى أن والدة رضا البحراوي رحلت منذ أيام بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالتها في الفترة الأخيرة ما استدعى دخولها العناية المركزة أكثر من مرة، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بتداعيات المرض.

وكان رضا البحراوي طرح أخيراً أحدث أغانيه بعنوان «إنت لسه شُفت حاجه من الزمن»، في تعاون فني يجمعه مع الشاعر الملحن محمد عبد المنعم، فيما تولى أشرف البرنس مهمة التوزيع الموسيقي.