لم تكن مياه الملاحات في بحيرة مريوط مجرد امتداد هادئ غرب الإسكندرية، بل تحولت إلى شاهد صادم على واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي صدمت الشارع المصري، بعدما عثر الأهالي على جثث 4 أطفال ملقاة في المياه في ظروف غامضة. وقاد البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة كرموز إلى انتشار أمني واسع على الطريق الدولي الساحلي، حيث جرى تطويق الموقع ونقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تحت إشراف النيابة العامة، وسط حالة ذهول بين السكان. وسرعان ما كشفت التحقيقات أن الضحايا 4 أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عاماً، وأن الجاني لم يكن غريباً عنهم، بل والدهم نفسه.

وبحسب اعترافات المتهم، أقدم الأب على شنق أبنائه واحداً تلو الآخر داخل مسكنه قبل نحو عشرة أيام، ثم تخلص من جثثهم بإلقائها في مياه الملاحات، في محاولة يائسة لإخفاء جريمته.

الأخطر في فصول القضية أن اعترافات الأب لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أقرّ بارتكاب جريمة أقدم قبل عام، تمثلت في قتل زوجته بمحافظة المنيا وإلقاء جثتها في نهر النيل بدافع الشك، قبل أن يفرّ بين المحافظات متنقلاً من دمياط إلى الإسكندرية، حيث قرر إنهاء حياة أبنائه بالطريقة ذاتها.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيق، مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثث وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، إلى جانب تكليف فرق البحث الجنائي بإجراء تحريات موسعة لكشف جميع ملابسات الحادثة وخلفياتها النفسية والاجتماعية.

وأعادت الجريمة إلى الواجهة أسئلة صادمة حول العنف الأسري، والجرائم الصامتة التي قد تُرتكب خلف الأبواب المغلقة قبل أن تكشفها الصدفة.