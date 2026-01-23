كشفت تحقيقات نيابة كرموز الجزئية في الإسكندرية تفاصيل صادمة جديدة حول مذبحة الأطفال الأربعة التي هزت المدينة، لتسلط الضوء على الأبعاد النفسية والاجتماعية للجريمة التي شغلت الرأي العام المصري.

وبحسب محضر التحريات، تبين أن الأب يعمل كبائع فول، وكان قد حاول مسبقًا التخلص من أبنائه الأربعة بإلقائهم تحت عجلات قطار بالقرب من «مزلقان محلي»، لكن تواجد المسافرين حال دون تنفيذ المخطط، ما دفعه لاحقًا إلى نقل الجريمة إلى منطقة «الملاحات» المهجورة، بعيدًا عن الأنظار.

وتكشف المصادر أن الأب زعم في التحقيقات أنه تصرف بدوافع اقتصادية واجتماعية، حيث كان يعجز عن الإنفاق على أطفاله، إضافة إلى تعرضه لمضايقات وسخرية مستمرة بسبب سلوك والدتهم المتوفاة سابقًا، ما دفعه للتخطيط لجريمته بطريقة مروعة.

وفي مشهد صادم، أقدم الأب على خنق أبنائه واحدًا تلو الآخر، مرددًا: «ملكوش حياة في الدنيا»، دون أن يستجيب لصراخ ابنته الكبرى التي حاولت إقناعه بالتوقف.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ حاول المتهم الهروب إلى محافظة الدقهلية بعد ارتكاب الجريمة، لكن الأجهزة الأمنية نجحت في تتبعه وضبطه قبل تمكنه من الإفلات.

وتسلط هذه التطورات الضوء على جوانب جديدة من التحقيق، وتطرح تساؤلات حول الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع بعض الآباء إلى الوقوع في اعتلالات نفسية وسلوكية، مؤكدة أن قضية مذبحة الإسكندرية ستظل حاضرة في النقاش العام لفترة طويلة.