زار وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري دولة قطر، وترأس خلال الزيارة مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني اجتماع اللجنة الإعلامية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي-القطري.



وعقد خلال الزيارة جلسة مباحثات مع الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، تناولت سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات.



وزار وزير الإعلام اللجنة العليا للمشاريع والإرث، واطّلع على أبرز التجارب والخبرات في إدارة الفعاليات الرياضية الكبرى، لا سيما التجربة القطرية الإعلامية المميزة خلال استضافة كأس العالم، والاستفادة منها في التحضيرات الجارية لاستضافة المملكة لكأس العالم 2034.



والتقى عددا من المسؤولين والإعلاميين في دولة قطر، في إطار تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي.



وأكد وزير الإعلام، خلال اللقاءات، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ودور الإعلام في تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الإعلامية، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.