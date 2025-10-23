في إطار فعاليات المؤتمر الدولي السادس «المعرفة والمهارة والقدرة في الصيدلة وعلم السموم»، والذي يُعقد تحت مظلة القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية تحت رعاية وزير الصحة، وضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي في العاصمة الرياض، تنطلق غداً (الجمعة) 24 أكتوبر 2025 التصفيات الأولى من مسابقة «كأس فرسان علم السموم العرب»، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، بمشاركة 31 جامعة عربية وبإشراف نخبة من المتخصصين والباحثين في علم السموم والصيدلة وبالتعاون مع الأمانه العامة لإتحاد الجامعات العربية.

مراحل المسابقة

وتبدأ فعاليات المرحلة الأولى والثانية من المسابقة في المنطقة الشرقية في مدينة الدمام، بإشراف ودعم فرع وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع مركز الخدمات الطبية الشرعية بالمنطقة وبدعم من الجمعية الصيدلية السعودية، وبمشاركة واسعة من الجامعات المحلية والدولية والكوادر المهنية في مجالات السموم والخدمات الطبية الشرعية.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز روح التعلم المهني المشترك بين كافة التخصصات الطبية في مجال السموم، وإبراز العقول العربية الشابة القادرة على الإسهام في تطوير المعرفة وتدريبهم على التطبيقات الحديثة في مجالات الكشف والتحليل والوقاية، إلى جانب تحفيز التعاون العلمي بين الدول العربية في إطار رؤية موحدة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية الشرعية.

التصفية النهائية

وستُقام التصفية النهائية الثالثة في العاصمة الرياض من تاريخ 27- 29 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي للقمة بحضور نخبة من الخبراء والقيادات الصحية والعلمية من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الصحة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لمؤتمر الصيدلة وعلم السموم علوان الشمراني أن المسابقة تمثل خطوة عربية رائدة لترسيخ ثقافة التميز العلمي وتحفيز الإبداع والممارسة المهنية المشتركة في مجال علم السموم، مؤكدا أن التصفيات النهائية ستُقام في العاصمة الرياض ضمن فعاليات اختتام القمة العالمية للتميز في العلوم الطبية الشرعية برعاية وزير الصحة.