شهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية التعاونية للنحالين بالمنطقة، ضمن مبادرة «النحالين شركاء التشجير»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين فروع الوزارة والجمعيات التعاونية للنحالين.

وأكّد أمير المنطقة أهمية هذه المبادرة في دعم قطاع العسل وتربية النحل، منوها في الوقت ذاته بدور النحالين في تحقيق التنمية المستدامة، وبالجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية.

وتهدف المذكرة إلى تنفيذ برامج مشتركة لتعزيز تربية النحل وزراعة الأشجار والنباتات لإنتاج العسل، مما يسهم في تحسين دخل النحالين ورفع مستوى الإنتاجية.

كما تتضمن المبادرة تقديم الدعم للنحالين المستفيدين من برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف السعودية)، مما يعزز من قدراتهم في العمل ويزيد من فرص نجاحهم.

وعبر النحالون المستفيدون عن شكرهم لأمير المنطقة على الدعم غير المحدود لبرامج التنمية الريفية المستدامة، مؤملين بأن تفتح آفاقا جديدة لهم في تطوير أعمالهم وزيادة إنتاجية العسل والصناعات التحويلية، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة.