في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التعليم، الأحد الماضي، استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر برنامج «فرص» في نظام «فارس»، رصدت «عكاظ»، 7 لاءات وضعتها الوزارة أمام المتقدمين ضمن الضوابط المنظمة للبرنامج، الذي اعتمد منذ العام الدراسي 1446هـ، بديلاً عن حركة النقل الخارجي التقليدية.

وجاءت أولى اللاءات لتؤكد عدم إمكانية العدول عن الطلب بعد انتهاء فترة الإعلان، مع السماح بالتقديم على أكثر من فرصة في الإعلان الواحد، في حين لا يمكن التقديم على أكثر من إعلان في الوقت نفسه.

كما أوضحت الوزارة، أنه لا يمكن التقديم على فرصة جديدة إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ مباشرة الفرصة السابقة، مؤكدة أنه لا يحق للمعلم الترشح على فرصة إذا تسبب نقله في عجز بقطاعه الحالي.

أما بشأن المعينين بنظام العقود اللائحية، فأكدت الوزارة، أنه لا يحق لهم التقديم إلا داخل نطاق إدارتهم التعليمية، شريطة توفر تقييم أداء وظيفي لعامين متتاليين.

وفي ما يخص لمّ الشمل، أوضحت أنه غير متاح ضمن برنامج «فرص»، إذ يتم التقديم على الفرص المعلنة بشكل مستقل.

وجاءت «اللاء» السابعة لتؤكد أن من ليس على رأس العمل لا يحق له التقديم أو المباشرة على الفرصة، وفي حال تعذر ذلك وفق النظام يُعتبر الطلب ملغى تلقائياً.