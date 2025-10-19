ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان هاتفياً تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.

وجرى خلال الاتصال بحث التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع، وتعزيز جهود إحلال الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وتم التأكيد على ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فوراً عن الشعب الفلسطيني الشقيق، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، كما تم الاتفاق على أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

