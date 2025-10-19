افتتاح المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقر وزارة الخارجية

تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وبحضور محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، افتتح مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي المنصوري، اليوم، «المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني» بتنظيم من وزارة الخارجية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ويهدف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني وبناء ثقافة سيبرانية عالية لدى منسوبي وزارة الخارجية، والإسهام في الحد من المخاطر السيبرانية المتجددة، فضلًا عن تحقيق التكامل المشترك بين الجهات الوطنية في مجال التوعية السيبرانية.

ويضم المعرض خمسة أجنحة متنوعة لإثراء تجربة منسوبي الوزارة، تستعرض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، وتتضمن مجموعة من الأدوات والتقنيات الحديثة التي تسهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، إضافةً إلى تقديم الإرشادات السيبرانية حول أفضل الممارسات في بيئة العمل للحد من المخاطر التي يشهدها الفضاء السيبراني.