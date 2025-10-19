رأس أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم (الأحد)، اجتماع لجنة السلامة المرورية، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس اللجنة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، وأعضاء اللجنة من الجهات المختلفة.

وأكد أمير المنطقة الشرقية حرص القيادة على تعزيز مفاهيم السلامة المرورية، انطلاقا من اهتمامها الكبير بحماية الأرواح وصون مقدرات الوطن، مشيدا بما تحقق من نتائج إيجابية بفضل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية، وما تم تنفيذه من مبادرات نوعية ومشاريع إستراتيجية أسهمت في تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وشدد أمير المنطقة الشرقية على أهمية استمرار التعاون وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة لتحقيق المزيد من الانخفاض في نسب الحوادث، والارتقاء بمستوى الوعي والسلوك المروري لدى مستخدمي الطرق، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمعات آمنة ومستدامة.

واستعرض الأمين العام للجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي مؤشرات الأداء المروري، مبينا أن الحوادث الجسيمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025م انخفضت بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024م، فيما انخفضت أعداد الوفيات بنسبة 6%، والإصابات البليغة بنسبة 21%، نتيجة للجهود المتكاملة التي تبذلها الجهات الأعضاء في اللجنة.

وأشار الراجحي إلى أن الاجتماع تناول الجهود الميدانية في الجوانب الضبطية والهندسية والتوعوية والإسعافية، إذ أسهمت الحملات الميدانية الأمنية في الحد من السلوكيات المرورية الخطرة ورفع مستوى الالتزام والانضباط، إلى جانب برامج التوعية المجتمعية الموجهة لمختلف الفئات من السائقين ومستخدمي الطرق، مبينا أن اللجنة عملت على معالجة 232 موقعا من النقاط السوداء وتحسين 589 موقعا حول المدارس، ضمن خطط رفع مستوى السلامة في محيط المرافق التعليمية والطرق الحيوية.

وأضاف أن الجهود التوعوية والإسعافية شكلت محورا أساسيا في أعمال اللجنة، إذ تم تنفيذ أكثر من 2600 دورة وبرنامج تدريبي بالتعاون مع فرع وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية والأحساء، واستفاد منها أكثر من 300 ألف شخص.

كما أشار إلى متابعة اللجنة تنفيذ حلول تنظيم حركة الشاحنات على طرق الحاضرة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية والجهات الأمنية، مما أسهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية وتقليل الاختناقات بنسبة ملحوظة، إضافة إلى حملات ميدانية مكثفة بالتعاون مع لجان السلامة المرورية الفرعية بالمحافظات، وذلك لمنع بيع الإطارات التالفة والمستعملة، إذ تمت معاينة أكثر من 1000 مركز ومصادرة أكثر من 40 ألف إطار مخالف منذ بدء الحملات.