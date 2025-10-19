تعرف على مواقع وحدات الأحوال المدنية المتنقلة حول المملكة

ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (62) موقعاً حول المملكة.

بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مدرسة متوسطة الترمذي بمحافظة خميس مشيط، وابتدائية الوليد ومتوسطة القدس بمحافظة محايل عسير، ومتوسطة بلسمر، لمدة يومين لكل منها، ومتوسطة الواديين بمحافظة أحد رفيدة، وثانوية عبد الله بن عباس بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة الشحاك بمحافظة ظهران الجنوب، لمدة يوم واحد لكل منها، وللنساء في متوسطة الرونة للبنات بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الإثنين للرجال في متوسطة راحة سحنان بمحافظة ظهران الجنوب، ومجمع الإحسان التعليمي بمحافظة رجال ألمع، لمدة يوم واحد لكل منهما، ويوم الثلاثاء في متوسطة عبدالملك بن مروان بمحافظة خميس مشيط لمدة يومين، وفي مقر اللواء التاسع عشر بوزارة الدفاع بمحافظة ظهران الجنوب، ومجمع عكاظ التعليمي بمحافظة رجال ألمع، ويوم الأربعاء في قطاع حرس الحدود بمحافظة ظهران الجنوب، وابتدائية أحمد بن حنبل بمحافظة رجال ألمع، ومتوسطة العرين بمدينة أبها، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في قطاع الأفواج الأمنية بمحافظة ظهران الجنوب لمدة يوم لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للرجال في مركز الراجحية لمدة يومين، ومدرسة ابن تيمية الابتدائية بشقراء، وللنساء في مدرسة مسار العلوم الأهلية بالمزاحمية لمدة يوم لكل منهما، ومدارس لبخة للبنات لمدة 3 أيام، ويوم الاثنين للرجال في مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بشقراء، ومدرسة متوسطة وثانوية مركز رغبة، ومتوسطة المزاحمية لمدة يوم لكل منها، وللنساء في مركز التسرير لمدة يومين، ويوم الثلاثاء في ابتدائية ومتوسطة العفج للبنين بالرين لمدة 3 أيام، ومركز صبحاء، ومدرسة دار المنار الأهلية الابتدائية بشقراء، وللنساء في مركز الشواطن، ومدرسة التحفيظ بالمزاحمية، والثانوية التاسعة للبنات بالخرج وثانوية روضة سدير للبنات، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن الابتدائية بشقراء لمدة يوم واحد لكل منها، وللنساء في مركز نفي لمدة يومين، ويوم الخميس للرجال في مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية بشقراء لمدة يوم واحد.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم بتقديم خدماتها اليوم للنساء في ثانوية البنات بمركز خصيبة لمدة 4 أيام، ومتوسطة البنات بمركز الفوارة لمدة 3 أيام، ويوم الاثنين للرجال في متوسطة ابن عامر الشامي بمحافظة رياض الخبراء، ومدرسة الرواد بمحافظة البدائع لمدة يومين لكل منهما، وللنساء في الابتدائية الثانية للبنات بمحافظة المذنب، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في متوسطة وثانوية مركز كحلة، ومتوسطة مركز الجرذاوية، وللنساء في مجمع مركز شري التعليمي لمدة 3 أيام لكل منها، ويوم الأربعاء للرجال في متوسطة مجمع الشيخ محمد إبراهيم الخضير بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، وللنساء في مدرسة الابتدائية الثالثة للبنات بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد.

وفي منطقة الجوف تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للرجال في مكتب جوازات محافظة القريات، وابتدائية الإمام الشافعي بمحافظة طبرجل، وللنساء في جمعية أصحاب الهمم بمحافظة القريات، والابتدائية التاسعة للبنات بمحافظة طبرجل لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للنساء في مركز المحاني لمدة يومين، ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بجدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منها.

وتقدم الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية خدماتها يوم الاثنين للنساء في متوسطة أم عمارة للبنات بالظهران، ومدرسة الخنساء الثانوية للبنات بالظهران، فيما تقدم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في جمعية البر بسنابس بمحافظة القطيف، وللنساء في ابتدائية نعيم النحام للبنات بالدمام، والمتوسطة الرابعة للبنات بالدمام، ويوم الأربعاء في مدرسة الأبناء المتوسطة للبنات بمحافظة حفر الباطن، والمتوسطة الثانية والثلاثون للبنات بالدمام، والثانوية الثامنة للبنات بالدمام لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في محافظة الشملي لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بقعاء، ويوم الأربعاء للنساء لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.