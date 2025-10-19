حقق مركز الإحالات الطبية التابع لوزارة الصحة إنجازات نوعية خلال العام الجاري، أبرزها تنفيذ أكثر من 435 ألف إحالة طبية داخل المملكة وخارجها، وإتمام أكثر من 5 آلاف عملية إخلاء طبي بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى 30 ألف حالة إنقاذ حياة تُنفّذ سنوياً ضمن منظومة استجابة متكاملة تربط جميع القطاعات الصحية على مستوى المملكة.

تأسس المركز بقرار وزاري عام 2017 ليكون الركيزة الرئيسية للتكامل الطبي في المملكة، عبر تنسيق الخدمات العلاجية بين المرافق الصحية وإدارة أوامر العلاج داخلياً وخارجياً. ومنذ إنشائه، أصبح المركز أحد المفاصل التنظيمية الحيوية التي تجمع بين المتابعة الميدانية وصنع القرار الصحي المؤسسي.

يتولى المركز متابعة تنفيذ أوامر العلاج داخل المملكة وخارجها، وإدارة أداء الاختصاصات الطبية ومواءمة الأهلية للعلاج، إضافة إلى مراقبة الطاقات الاستيعابية السريرية، وحوكمة طلبات الإخلاء الطبي الجوي بما يضمن الكفاءة وسرعة الاستجابة.

أحدث المركز نقلة نوعية في سهولة الوصول إلى الخدمات العلاجية، من خلال الإشراف المباشر على الإحالات الطبية ومتابعتها لحظة بلحظة، وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمستفيدين، وتعزيز التكامل بين المرافق الصحية في مختلف المناطق. كما أسهم في دعم متخذي القرار من خلال منظومة رقمية دقيقة تُبرز أولويات الإخلاء والاستقبال.

يمضي مركز الإحالات الطبية نحو توسيع دوره في منظومة وزارة الصحة، ليكون نموذجاً وطنياً في حوكمة الخدمات العلاجية والتكامل الطبي، ترجمةً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان محور الاهتمام، وتعمل على رفع كفاءة النظام الصحي، وتكريس مبدأ العدالة في الوصول إلى الخدمة والرعاية.