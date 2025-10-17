تنظّم هيئة التراث النسخة الثالثة من الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية (بنان) خلال الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر ، في مدينة الرياض، بمشاركة دولية واسعة تضمّ أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 20 شريكاً، وأكثر من 400 حِرفي محلي.ويهدف الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية (بنان)، الذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، إلى تسليط الضوء على الحرف اليدوية السعودية والدولية بالتزامن مع عام الحرف اليدوية 2025م، إلى جانب دعم وتمكين الحرفيين والحرفيات المحليين في مختلف مجالات الحرف، وتوفير منصة دولية تحتضن إبداعات الحرفيين المحليين والعالميين، وتمكّنهم من استثمار مهاراتهم الحرفية المميّزة وتدعم حضورهم في الأسواق.وتحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف لهذه النسخة، عبر مشاركة نوعية تستعرض خلالها نخبة من تجاربها الحرفية المميزة والإبداعات اليدوية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، ويثري المشهد الدولي للمعرض.وكشف وزير الثقافة مشاركة سورية في نسخة هذا العام. ويقدّم «بنان 2025» لزوّاره تجارب حِرفية وتقليدية، تشمل التجارب التفاعلية، وأجنحة مخصصة للمنتجات الحرفية المحلية والدولية، وورش عمل متخصصة، ومنطقة الحرفي الصغير للأطفال، إضافة إلى جناح خاص بتفعيل «مبادرة عام الحرف اليدوية 2025»، ومنصات موجهة لروّاد الأعمال والمؤسسات والجمعيات الحرفية، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرة بيت الحرفيين التي أطلقتها هيئة التراث لدعم وتمكين الحرفيين في مختلف مناطق المملكة.