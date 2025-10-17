بهدف تعزيز وتمكين المرأة في التنمية الريفية والزراعية، ودعم مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وقّع برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف» اتفاقية تعاون مع المرصد الوطني للمرأة، تركز على تبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية بين الجانبين، وتوحيد الجهود في تنظيم الفعاليات، والبحوث، والدراسات المشتركة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية تسهم في بناء قدرات المرأة الريفية في القطاعات الزراعية والبيئية.وتتضمن الاتفاقية التعاون في تمكين المرأة الريفية من الاستفادة من المبادرات التنموية، وتوفير بيئة داعمة لمشاركتها الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية.وبموجب الاتفاقية، اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، إلى جانب تعيين ضباط اتصال لتنسيق الجهود وضمان تحقيق الأهداف المرسومة بما يعزز إسهام المرأة في التنمية الزراعية والبيئية المستدامة.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار العمل المشترك بين الطرفين؛ لتعزيز التنمية الريفية المستدامة، ورفع كفاءة القطاعات الزراعية، ودعم قضايا المرأة وتمكينها في مسارات التنمية الوطنية، وتوحيد الجهود وتطوير مجالات التعاون بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.