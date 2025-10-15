عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في الولايات المتحدة، اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، بحضور عدد من التنفيذيين، ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية بمجالات الذكاء الاصطناعي وتمكين الحلول المبتكرة.وناقش الاجتماع آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الضخمة، وتقنيات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب المبادرات الداعمة للمبتكرين والمطورين، بما يعزز القدرات الوطنية ويُسهم في ترسيخ ريادة المملكة في التقنيات المستقبلية.كما عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، اجتماعاً مع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Groq جوناثان روس، وركّز الاجتماع على توسيع آفاق الشراكة في تقنيات المسرّعات الحاسوبية والحوسبة المستدامة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في بناء منظومة حوسبة وطنية عالمية المستوى، ويدعم مستهدفات المملكة في ترسيخ موقعها كمركز رائد لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستدامة.وعقد وزير الاتصالات اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة (Applied Intuition) قصر يونس، وناقش الجانبان سبل تطوير حلول المحاكاة والاختبارات المتقدمة للمركبات ذاتية القيادة، بما يعزز ريادة المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي المخصص للمركبات الذكية، ويسهم في بناء منظومة نقل ذكي متكاملة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.