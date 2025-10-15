تركّز رؤية السعودية 2030 على العلم والعلماء والبحوث، واعتبارها محركاً أساسيّاً للانتقال إلى اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.كما تهدف إلى تعزيز البحث والتطوير في مختلف القطاعات، وربطه بأهداف التنمية الوطنية، ودعم الباحثين السعوديين، وتحسين جودة التعليم العالي، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات العلمية.وجاء حصول البروفيسور السعودي عمر ياغي على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025م؛ مجسداً لهذا الدعم والرعاية الشاملة من الدولة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وللعلماء والباحثين في مختلف المجالات. وأكد مجلس الوزراء في جلسته، أمس الثلاثاء، هذه المعاني، إذ اتخذت السعودية في هذا الشأن العديد من الإجراءات والمبادرات لتعزيز الابتكار والبحث العلمي مثل إنشاء مراكز العلوم والتقنية والبحوث العلمية والتوسع فيها بمختلف الجامعات، وإنشاء مراكز المعرفة في مختلف المناطق وتوفير الدعم للباحثين والمبتكرين والموهوبين، وإطلاق المسابقات، وتحفيز الشباب وإشراكهم في المنافسات العلمية بالداخل والخارج، والتوسع في المناهج المستقبلية مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والزراعة، والبيئة، والصحة، والتعليم؛ ما يعني أن السباق نحو المستقبل والسعي الجاد إلى الآفاق الجديدة منهج سعودي ثابت لا تراجع عنه.