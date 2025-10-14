أمير المدينة يستقبل المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة بندر الرحيلي.

واطلع خلال اللقاء على التقرير السنوي الـ61 لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 2024، الذي استعرض أبرز ما تضمنه من نتائج وإنجازات في مجالات التمويل الزراعي، وحجم القروض والمشاريع الممولة، إلى جانب البرامج والمبادرات التي نفذها الصندوق لدعم التنمية الزراعية في منطقة المدينة المنورة.

كما استمع إلى شرح عن خدمات الصندوق ودوره في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تمويل المزارعين والمستثمرين والجمعيات التعاونية والشركات المتخصصة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي الوطني ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي ختام اللقاء، قدّم المدير العام لفرع صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليه من دعم واهتمام متواصل بأنشطة وبرامج الصندوق، مؤكدا حرص الفرع على مواصلة العمل لتحقيق أهداف وإستراتيجية الصندوق في دعم القطاع الزراعي.