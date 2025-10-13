عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اجتماعها الثالث برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ، وحضور نائبه الدكتور مشعل فهم السُّلمي، ومساعد الرئيس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة؛ وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.ووافقت الهيئة، خلال اجتماعها، على إحالة عدد من التقارير المتعلقة بالأداء السنوي لعدد من الأجهزة الحكومية، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والتقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي.كما أحالت الهيئة العامة خلال اجتماعها عدداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات؛ تمهيداً لعرضها أمام المجلس في إحدى جلساته العامة خلال الفترة القادمة.يشار إلى أنّ الهيئة العامة لمجلس الشورى، تختص بوضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، والتأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان، ووضع جدول أعمال جلسات المجلس، إضافة إلى عدد من الاختصاصات الأخرى التي تضمنتها قواعد وإجراءات عمل المجلس ولائحته الداخلية.