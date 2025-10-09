تابعوا عكاظ على
ترأس محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح اجتماع الجمعيات الخيرية بمحافظة محايل، بحضور رؤساء المراكز بالمحافظة، والقطاع الصحي والضمان الاجتماعي، والمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق الأفقي بين الجهات الحكومية والجمعيات في خدمة الحالات الإنسانية، وتفعيل آليات المتابعة الميدانية والتقارير الدورية، بما يسهم في سرعة الاستجابة وتكامل الجهود بين الجهات المعنية.

وأكد المحافظ في ختام الاجتماع أهمية التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة المستفيدين، وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والتنموية بالمحافظة.

