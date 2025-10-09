القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 60 كيلوجراماً من القات
تابعوا عكاظ على
Google News Account

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:995@gdnc.gov.sa)، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

أخبار ذات صلة
 
وزير الخارجية يصل إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الأمريكية لغزة
وزير الخارجية يصل إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن الخطة الأمريكية لغزة
حادثة جثمان الرس تُعيد إلى الأذهان خطأ تسليم الجثمان في بريدة عام 2008 وأملج عام 2017
حادثة جثمان الرس تُعيد إلى الأذهان خطأ تسليم الجثمان في بريدة عام 2008 وأملج عام 2017