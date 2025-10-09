بدأت إدارات تعليمية جديدة استكمال نقل طلاب الصف الثالث الابتدائي من مدارس البنات إلى مدارس البنين، من بينها تعليم الطائف والقصيم، وبعثت عدد من المدارس خلال الأسبوع الحالي إشعارات ترحيب لأولياء الأمور بانتقال أبنائهم إلى مدارس البنين.وجاء في أحد الإشعارات ما نصّه: «نرحّب بأبنائنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الابتدائي المنقولين من مدرسة الطفولة المبكرة، وها هم اليوم يواصلون مسيرتهم التعليمية بخطى واثقة نحو مزيد من النجاح والتفوق في مدرستهم الجديدة، مع التأكيد على أهمية الانضباط المدرسي حضوراً وسلوكاً، والالتزام بالزي المدرسي الموحد يومياً».وكانت «عكاظ»، نشرت الأسبوع الماضي، أن مدارس تعليمية في المدينة المنورة وينبع وجدة والخرمة شرعت في تطبيق القرار ذاته، ضمن خطة شاملة لإعادة توزيع الصفوف الدراسية بين مدارس البنين والبنات.وأكدت التوجيهات الإدارية ضرورة استكمال التشكيلات التعليمية والإدارية للمدارس بما يضمن تغطية الاحتياج، والاستفادة من الفائض في الكوادر التعليمية، مع التشديد على التنسيق المباشر بين مديري ومديرات المدارس لإبلاغ أولياء الأمور بالمواقع الجديدة لمدارس أبنائهم لضمان وضوح الإجراءات وسلاسة الانتقال.كما وجّهت شركة النقل المدرسي «رافد» بمراعاة التغييرات التي ستطرأ على مواقع المدارس ومسارات الطلاب، وبما يضمن انتظام الخدمة واستقرار العملية التعليمية.وشملت التوجيهات أهمية الاستثمار الأمثل للمباني المدرسية، وعدم إشغال الحجرات الأساسية إلا لما خصصت له، مع الاستفادة من الفصول المفرغة نتيجة نقل البنين لمعالجة الكثافات الطلابية لدى الطالبات وتشغيل المباني بكامل طاقتها الاستيعابية.