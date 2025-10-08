عكست موافقة مجلس الوزراء، أمس، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، اهتمام القيادة الرشيدة بضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة لجميع السكان المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء وعلى قدم المساواة، بطريقة عادلة وميسّرة.وإيماناً من حكومة السعودية بأهمية الرعاية الصحية، فقد عمدت إلى تطوير نظام موحد وشامل لجميع خدمات التراخيص الصحية، متميزة بنظام تقني متكامل مباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة.ولأن صحة الإنسان على رأس قائمة الأولويات، تقدم المملكة خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 32 مليون نسمة مـن المواطنين والمقيمين، إضافة إلى ملايين الزوار خلال فترات الحج والعمرة، عبر منظومة المرافق الصحية التي تتضمن المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والجامعية والعسكرية ومراكز الرعاية الأولية؛ تسهل وصول المستفيد للخدمة الصحية وتيسر تنقله بين أنواع الرعايات المختلفة، بما يحقق الطموحات والمستهدفات المحددة في رؤية السعودية 2030.