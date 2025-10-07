افتتح محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات معرض التوعية بالأمن السيبراني الذي أقامه المعهد الصناعي الثانوي بصبيا التابع لإدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.

وأعلن المعهد مبادرة «مستشارك السيبراني»، بحضور مديري الإدارات الحكومية في المحافظة وقيادات التدريب التقني بمنطقه جازان. ​ويأتي هذا المعرض ضمن جهود المعهد لرفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات في المؤسسات الحكومية، وتعزيز ثقافة التعامل الآمن مع التقنيات الرقمية.

واطلع المحافظ على أركان المعرض، الذي تضمن عروضاً توعوية وتفاعلية تهدف إلى شرح مفاهيم الأمن السيبراني والمخاطر الشائعة وكيفية الوقاية منها.

كما أطلق المعهد خلال الافتتاح سلسلة من ورش العمل التدريبية التي تستهدف موظفي الدوائر الحكومية بالمحافظة، إذ تركز هذه الورش على تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لحماية أنظمة وبيانات مؤسساتهم من الهجمات والاختراقات السيبرانية.

و​تعد مبادرة «مستشارك السيبراني»، التي أعلنها المعهد الصناعي الثانوي بصبيا، مبادرةً نوعيةً تهدف إلى تقديم الاستشارات والدعم التقني في مجال الأمن السيبراني لجميع الجهات الحكومية في المحافظة. وتهدف المبادرة إلى مساعدة هذه الجهات على تقييم مستوى أمنها السيبراني، وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على سرية وسلامة بياناتها.