أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أن كبار السن يمثلون ثروة حقيقية لا تُقدّر بثمن، ويملكون خبرات وتجارب اكتسبوها خلال مسيرة حياتهم في شتى المجالات، مشدداً على أهمية الاستفادة من هذه الخبرات، مشيراً إلى ما تحظى به هذه الفئة الغالية من دعم واهتمام من القيادة، تجسيداً لحرص الدولة على تلبية احتياجاتهم وتمكينهم من العيش الكريم، انطلاقاً من رؤية السعودية 2030 التي تركز على تعزيز جودة حياة كبار السن من خلال أنظمة رعاية صحية واجتماعية فعّالة.

جاء ذلك خلال استقباله، في ديوان الإمارة، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد السماري، وعدداً من منسوبي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، حيث قدموا له عرضاً عن جهود الوزارة في هذا المجال.

وأضاف أمير المنطقة الشرقية أن رعاية كبار السن والاهتمام بهم واجب ديني ووطني، منوهاً بضرورة استمرار البرامج والمبادرات التي توفر لهم الرعاية الشاملة، حاثاً المجتمع على إيلائهم المزيد من العناية والرعاية، مثمناً جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إطلاق مبادرات تعزز جودة حياة المسنين وترفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية وطنية شاملة لكبار السن على مستوى المملكة، وقد حظيت المنطقة الشرقية بعدد من المشاريع والمبادرات المنبثقة عنها، من أبرزها: ترخيص أول مركز إقامة دائمة لكبار السن، وإسناد خدمات الرعاية الإيوائية فيه إلى القطاع غير الربحي، مؤكداً السماري حرص الوزارة على تقديم كافة الخدمات التي تسهم في تحسين حياة كبار السن، مشيداً بالاهتمام الخاص الذي توليه القيادة لهذه الفئة الغالية، تجسيداً لقيم ديننا الحنيف الذي حثّ على توقير كبار السن والإحسان إليهم.

ورفع السماري أسمى آيات الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية، ولنائبه، على دعمهما المتواصل لفرع الوزارة بالمنطقة وللمبادرات التنموية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس حرصهما على كل ما يخدم المستفيدين وأهالي المنطقة.