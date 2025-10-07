برعاية وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجْمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، انطلق أمس (الإثنين)، المؤتمر السنوي الدولي الرابع لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، بعنوان «الصناعة المعجمية العالمية: التجارب، والجهود، والآفاق»، وذلك خلال الحفل الذي أُقيم في الرياض، بحضور نائب وزير الثقافة حامد محمد فايز، والأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله صالح الوشمي، وجمع من القيادات الثقافية، والمهتمين والمختصين.وألقى نائب وزير الثقافة -نيابة عن وزير الثقافة- كلمة أكد فيها أن المملكة تواصل حضورها الثقافي إقليمياً ودولياً، مرتكزة على رؤية المملكة 2030 التي تنهض بالثقافة وترسخ دورها في التنمية، مشيرا إلى أن القطاع الثقافي يحظى ببالغ اهتمام القيادة، ويتجلى ذلك في الحرص على دعم مسيرته، وتمكين مؤسساته، وتوسيع أثره.وقال فايز: «انطلق مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية متشرفاً بالاسم الكريم، والرسالة العظيمة؛ تجسيدا لهذا الدعم، وخدمة للعربية، وتعزيزا لمكانتها، وحضورها، واستخداماتها. ويأتي هذا المؤتمر امتداداً لجهود المجمع في ترسيخ حضور اللغة العربية، والتأكيد على إسهامها في المشهد الثقافي العالمي».بدوره، أوضح الوشمي، أن المؤتمر يأتي امتداداً لجهود المجمع في دعم الصناعة المعجمية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات اللغوية في العالم، مبينا أن جلسات هذه النسخة تركز على استعراض التجارب الناجحة، ومناقشة التحديات، وتقديم حلول مبتكرة لتطوير المعاجم وتوسيع نطاقها، مشيرا إلى أن المجمع يحظى بالدعم المستمر من وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، ما يعزز تنفيذ مبادراته المتنوعة التي تسهم في خدمة اللغة العربية محلياً وعالمياً. وشهد اليوم الأول عدداً من الجلسات العلمية والحوارية التي شاركت فيها وزارات وجهات وطنية، ومجامع لغوية عربية، ومؤسسات دولية مختصة؛ لمناقشة قضايا الصناعة المعجمية، والتحولات المعاصرة، ودور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المعاجم.