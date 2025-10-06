وصف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود التعليم بأنه الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، مثمنا الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في تطوير المناهج، وتعزيز المهارات الرقمية، ورعاية الموهوبين، وتوسيع الشراكات مع مختلف القطاعات بما يخدم العملية التعليمية في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، في مكتبه اليوم.

وأشاد أمير منطقة القصيم بالدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة الرشيدة في سبيل بناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، منوها بما يشهده القطاع من تحولات نوعية وبرامج تطويرية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد أن التعليم يمثل الركيزة الأساس لبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، معربا عن تقديره لجهود وزارة التعليم في الارتقاء بالمناهج وتعزيز البيئة التعليمية في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير يوسف البنيان عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على اهتمامه ومتابعته المستمرة لشؤون التعليم في المنطقة، مؤكدا أن هذا الدعم يسهم في إيجاد بيئة تعليمية محفزة وداعمة للإبداع والتميّز.