كشفت البلديات الاشتراطات المنظمة للنُزل المؤقتة المخصصة لاستضافة الحجاج لضمان سلامتهم وتنظيم استخدام الأراضي في مكة والمدينة وتوفير مساكن مؤقتة آمنة ومطابقة للمعايير. إذ حظرت الوزارة إقامة مطابخ مركزية داخل النُزل المؤقتة، واشترطت التعاقد مع مطابخ مرخصة لتقديم الإعاشة وتخصيص صالة مجهزة للطعام، لكنها سمحت ببيع المنتجات الغذائية عبر مكائن الخدمة الذاتية، شرط الحصول على تصريح، مع إمكانية وجود مغاسل داخل النُزل المؤقتة. كما حظرت الاشتراطات إغلاق المواقف واستخدام دور القبو في الأنشطة التجارية أو الترفيهية وقصر استخدامه على المواقف والخدمات الملحقة.وأوجبت الاشتراطات الحصول على الترخيص قبل بدء التشغيل، والالتزام بجميع الضوابط المحددة على أن تكون مدة الترخيص للنُزل المؤقتة سنة واحدة قابلة للتجديد.ومنعت البلديات ممارسة أي نشاط مخالف لما ورد في الترخيص أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهائه، فضلاً عن منع ممارسة أنشطة إضافية غير مدرجة أو استغلال الأرصفة العامة دون تصريح.ومن الاشتراطات الالتزام الكامل بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، إذ ألزمت الوزارة بوجود مخططات معتمدة للسلامة، وإرفاق تقارير المطابقة من الدفاع المدني وضمان سهولة وصول الآليات إلى موقع المبنى عبر طرق لا يقل عرضها عن عشرة أمتار. وشدّدت الاشتراطات على توفير مخارج طوارئ كافية لا تقل عن مخرجين، وأن تتوافق مسالك الهروب والممرات والسلالم مع كود البناء السعودي. وأن تكون التشطيبات والديكورات الداخلية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، مع تركيب أنظمة الإطفاء الآلية واليدوية، وأنظمة الإنذار والإضاءة والتهوية بشكل دائم، إلى جانب صيانتها الدورية.وأكدت الوزارة أهمية مطابقة التمديدات الكهربائية لاشتراطات السلامة، وتنظيم عمليات التخزين، خصوصا للمواد القابلة للاشتعال وإلزام المشغلين بعقود صيانة من شركات معتمدة، وإرفاق تقرير من مكتب استشاري هندسي يثبت استيفاء المبنى لجميع اشتراطات الدفاع المدني. ومنعت الاشتراطات وقوف الحافلات أمام النُزل باستثناء أوقات التحميل والتنزيل، وحظر إعادة فتح المنشأة المغلقة إلا بعد معالجة المخالفة وموافقة الأمانة.وألزمت التعليمات أن تكون واجهة المبنى خالية من الملصقات، باستثناء ملصقات الدخول والخروج، وأوقات العمل، وتعليمات الدفع الإلكتروني، واللوحة التجارية، مع السماح بتركيب اللوحات الدعائية وفق الأنظمة.