أصيب الفنان المصري طارق الأمير بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقالت الفنانة لمياء الأمير: حالة شقيقي طارق حرجة جداً، وعضلة القلب توقفت لمدة 18 دقيقة وتوقفت معها الكلى أيضاً، ولكن سرعان ما سيطر الأطباء على الحالة وعاد النبض للقلب مجدداً.

وأضافت: شقيقي فاقد الوعي بشكل كامل وما زال في العناية المركزة، والأطباء يتابعون حالته.

وطالب يحيى الأمير الجمهور بالدعاء لشقيقه الفنان طارق الأمير بعد دخوله المستشفى، ونشر صورة تجمعهما، وعلق عليها: «عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخي طارق الأمير عن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوءا أبداً، فهو في حالة حرجة جداً في العناية المركزة».

طارق الأمير

بدأ طارق الأمير مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عدداً من الأدوار البارزة، مثل دور هاني في فيلم «اللي بالي بالك» في 2003، ودور عبدالمنصف في فيلم «عسل أسود» في 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل «صنع في مصر» 2014.

وعلى الرغم من مشواره الفني الذي بدأ في التسعينيات، فإن آخر ظهور بارز للفنان طارق الأمير كان من خلال دوره في فيلم «عسل أسود» مع الفنان أحمد حلمي.

وقدم شخصية عبدالمنصف التي حظيت بإعجاب الجمهور، واعتُبرت من الأدوار التي ترك فيها بصمة واضحة.