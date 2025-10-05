أمير المنطقة الشرقية يفتتح «معرض الحرف اليدوية».. غداً

يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، غدا (الإثنين)، حفل افتتاح «معرض الشرقية للحرف اليدوية»، وذلك في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية (سايتك).

ويأتي المعرض بتنظيم من هيئة تطوير المنطقة الشرقية تزامنا مع «عام الحرف اليدوية» في المملكة، بهدف إبراز الهوية الثقافية للمنطقة الشرقية وإحياء الحرف التقليدية، وتحفيز الاستثمار في منتجاتها، إضافة إلى توفير منصات تعليمية وتفاعلية تسهم في تعزيز حضور الحرفيين ودعم الاقتصاد الإبداعي.

ويستمر المعرض حتى 15 أكتوبر الجاري، متضمنا ورش عمل حيّة، وسوقا للحرفيين، ومعارض للصور والأعمال الحرفية، إلى جانب «واحة الطفل» التي خُصصت للأنشطة التفاعلية.