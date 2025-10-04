القتل تعزيراً لمهرب مخدرات في منطقة مكة

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في شيراز خان نادر خان (باكستاني الجنسية)؛ لإقدامه على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني اليوم السبت 12 / 4 / 1447هـ الموافق 4 / 10 / 2025 بمنطقة مكة المكرمة.