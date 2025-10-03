أطلق الدكتور إبراهيم المهنا النسخة العربية من كتابه «قادة النفط» الصادر عن دار تشكيل وترجمة أحمد التويم بالتزامن مع معرض الرياض الدولي للكتاب 2025.
وصدر الكتاب باللغة الإنجليزية في 2022، وأشاد به كثير من المسؤولين وخبراء الطاقة العالميين، ورُشّح لجوائز مهمة، وعدّته بعض الجامعات الأمريكية مرجعاً في قضايا الطاقة والشرق الأوسط.
واستعرضته وسائل إعلام عالمية عديدة، ومنها صحيفة Financial Times ووكالة أنباء Bloomberg والدورية العالمية المرموقة Foreign Affairs.
شارك في مئات المؤتمرات الدولية ونشر دراسات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي العام 2024 كرّمته جامعة الملك سعود بإنشاء كرسي خاص لاسمه.
الكتاب، الذي يعد أول إصدار من جامعة أمريكية يؤلفه سعودي في مجال البترول، يتناول محطات مفصلية في تاريخ الصناعة النفطية والسياسة العالمية، من أبرزها انهيار الأسعار عام 1986، والغزو العراقي للكويت 1990، ومؤتمر أوبك في جاكرتا 1997، والأزمة الاقتصادية العالمية 2008، وصولاً إلى التحولات الراهنة في أسواق الطاقة.
ويفند الكتاب عدداً من الطروحات الغربية، مثل الحديث عن مؤامرات نفطية بين الرياض وواشنطن في الثمانينات، مؤكداً أن صناعة القرار النفطي أعمق من تلك التفسيرات المبسطة. يجمع كتاب «قادة النفط» بين السياسة والاقتصاد والطاقة في قراءة تحليلية معمقة، ويقدم صورة شاملة عن توازنات السوق العالمية ودور السعودية المحوري في صياغة مستقبل الطاقة.
مستشار وزراء البترولو حصل المهنا على الدكتوراه في الدراسات الدولية من أمريكا، وعمل أستاذاً في جامعة الملك سعود. وفي العام 1989 انتقل إلى وزارة الطاقة مستشاراً للوزير ولا يزال حتى اليوم، ولقد عمل مع 4 وزراء.
محطات في تاريخ الصناعة النفطيةوحققت النسخة الإنجليزية التي أطلقها المهنا مع جامعة كولومبيا في نيويورك انتشاراً واسعاً، واعتمدته بعض الجامعات الغربية مرجعاً أكاديمياً.
قادة السوق النفطيةويركز المؤلف على أدوار قادة السوق النفطية، من رؤساء دول ووزراء ورؤساء شركات، محللاً قراراتهم ومواقفهم السياسية والإعلامية وتأثيرها المباشر في الأسواق. ويسلط الضوء على الدور السعودي خلال الأعوام الأخيرة، مؤكداً أن المملكة رسخت حضورها بقرارات عقلانية وحاسمة في مواجهة الأزمات، ومنها أزمة كورونا 2020 وما تبعها من تحديات مالية.
