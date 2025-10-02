وزير الخارجية يشارك في جلسة «مسارات السلام بين فلسطين وإسرائيل»

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الخميس)، في الجلسة الحوارية حول «مسارات السلام بين فلسطين وإسرائيل» خلال اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن، بمشاركة رئيس مجلس وزراء دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى -عبر الاتصال المرئي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية السيد جان نويل بارو، وذلك في مدينة العُلا.

وتناولت الجلسة الحوارية المستجدات حيال الحرب على قطاع غزة وجهود وقف إطلاق النار والمبادرات الدولية بهذا الشأن، كما تطرقت إلى إعلان العديد من الدول حول العالم الاعتراف بدولة فلسطين بما يحقق مسار تنفيذ حل الدولتين وتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وناقشت الجلسة الحوارية أهمية تطبيق كافة القرارات الدولية ووقف المعاناة الإنسانية ودعم كافة الجهود لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتطرقت إلى مؤتمر حل الدولتين الذي تترأسه المملكة وفرنسا، الذي نتج عنه توافق دولي حول أهمية تطبيق إعلان المؤتمر الهادف إلى السلام والازدهار وإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الذي طال أمده.

حضر الجلسة، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير.