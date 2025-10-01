أمير جازان يطلع على مستوى الجاهزية والانتشار للأفواج الأمنية

استقبل امير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز وبحضور نائبه الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي، يرافقه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة العقيد الركن لطفي بن خلف بن سمها.

واستعرض خلال الاستقبال، مستوى الجاهزية والانتشار الأمني، وما تقدمه الأفواج الأمنية من جهود أمنية لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، إلى جانب بحث عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة بعمل القطاعات الأمنية.

وأشار أمير المنطقة إلى ما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم واهتمام القيادة، مثمنًا الجهود التي يبذلها منسوبو الأفواج الأمنية وجميع القطاعات الأمنية بالمنطقة في خدمة الدين ثم الملك والوطن.