نيابة عن الملك.. ولي العهد يتسلّم أوراق اعتماد سفراء دول عدة معينين لدى المملكة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تسلّم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالديوان الملكي في قصر اليمامة، اليوم، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.





وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير مملكة بلجيكا باسكال غريكوار، وسفير إيرلندا جيرارد كونينغهام، وسفير مملكة تايلند دارم بونثام، وسفير جمهورية بلغاريا لوبومير نيكولوف بوبوف، وسفير دولة الكويت الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية ميشائيل كيندسغراب، وسفير الاتحاد الأوروبي كرستوف فارنو، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، وسفير جمهورية سلوفينيا (غير مقيم) ساشو بودلسنيك، وسفير جمهورية النمسا أوسكار فوستينغر، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية هيثم أبو الفول، وسفير البوسنة والهرسك رزام تشوليتش، وسفير بوركينا فاسو السيد بوكاري سفادوغو، وسفير جمهورية جورجيا نيكولوز ريفازيشفيلي، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شريف وليد، وسفير جمهورية ألبانيا سايمر بالا، وسفير جمهورية كينيا محمد رمضان روانجي، وسفير بروناي دار السلام هارون جنيد، وسفير جمهورية السلفادور ريكاردو إرنستو كوكالون ليفي، وسفير جمهورية تركيا السيد أمر الله اشلر، وسفير جمهورية الدومينكان أندي رافئيل رودريغيس دوران، وسفير جمهورية أوزبكستان نادر جان تورغونوف، وسفير جمهورية الأرجنتين فاكوندو فيلا، وسفير جمهورية كازاخستان ماديار مينيلبيكوف، وسفير جمهورية الصين الشعبية تشانغ هوا، وسفير جمهورية الإكوادور (غير مقيم) دينيس توسكانو أموريس، وسفير جمهورية الكونغو الديمقراطية نسيتا ماهونجو فرنسيس، وسفير جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية عمر ليبي أجود، وسفير جمهورية زيمبابوي السيد جون ووتاوناشي، وسفير جمهورية السودان دفع الله الحاج علي عثمان، وسفير جمهورية سيشل (غير مقيم) جيرفيز ميشيل مومو، وسفير مملكة هولندا هانز بيتر فان دير فودا، وسفير مملكة النرويج كريستي ترومسدال، وسفير رومانيا السيد سباستيان متراتشي، وسفير جمهورية فرنسا باتريك ميزوناف، وسفير جمهورية إستونيا (غير مقيم) ماريا بيلوفاس، وسفير جمهورية إيطاليا كارلو بالدوتشي.

وقد رحّب ولي العهد بالسفراء في المملكة العربية السعودية، وحمّلهم نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحيات سموه لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم لتعزيز وتطوير العلاقات مع المملكة.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، معبرين عن شكرهم وامتنانهم على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

وقد أجريت للسفراء المراسم المعتادة في مثل هذه المناسبة.

حضر تسليم أوراق اعتماد السفراء، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، ورئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.