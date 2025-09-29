3414 صفقة عقارية خلال الربع الأول من العام 2025 في المدينة المنورة

سجَّل السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة (3414) صفقة عقارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.7 مليار ريال، شملت أراضي سكنية، وتجارية، وزراعية، بمساحة إجمالية بلغت أكثر من (4.613) مليون متر مربع.

واستعرض تقرير أصدرته غرفة المدينة المنورة التحوّلات النوعية التي شهدها السوق العقاري في المنطقة، مُرجحًا أن يشهد السوق تفاعلًا إيجابيًا مع القرارات التنظيمية الأخيرة التي شهدها نظام تملّك غير السعوديين للعقار الصادر في النصف الثاني من العام الحالي (يوليو 2025)، مشيرًا إلى تسجيل (3149) صفقة أرض سكنية خلال الربع الأول من العام الحالي (2025) بمتوسط سعر بلغ (846) ريالًا للمتر، إضافة إلى (234) صفقة أرض تجارية، بمتوسط سعر بلغ (1816) ريالا للمتر، و(31) أرضًا زراعية، بسعر بلغ (66.7) ريال للمتر، بإجمالي مساحات بلغت (4.613.135) متر مربع، وبقيمة بلغت (2.708.129.549) ريال.

وأشار إلى أن نشاط السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة هذا العام يأتي استمرارًا لتسجيل السوق نموًا في حجم التداول العقاري خلال العام الماضي 2024، بنسبة بلغت 19.5% مقارنة بالعام السابق، بحجم تداول بلغ 8.2 مليار ريال، لافتًا إلى أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الأراضي السكنية في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي بنسبة بلغت 6%، يعكس -بحسب التقرير- حيوية السوق العقاري، مستفيدًا من المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، وزيادة الطلب على مشروعات الإسكان، مما يعزّز أهمية القطاع العقاري كأحد المُحرّكات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في منطقة المدينة المنورة.

وتناول التقرير أهمية السوق العقاري في منطقة المدينة المنورة، بوصفه أحد الأسواق الواعدة نظرًا لمكانة المنطقة، وتنامي أعداد الزوار والمعتمرين والسياح الوافدين إليها، ما يُعزّز فُرص نموّ القطاع العقاري، ويدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستثمارات، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب عوامل عدة ساهمت في جاذبية السوق العقاري في المنطقة من أبرزها البُنية التحتية المتقدمة، وارتفاع ثقة المستثمرين في السوق العقاري، وضخّ استثمارات كبيرة، تعكس ثقتهم بتحسن العوائد الاستثمارية في القطاع.

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» بالمدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالحميد آل الشيخ مبارك أن الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في المدينة المنورة يعكس قوة الطلب والأثر الإيجابي للإصلاحات التي تدعم استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة في السوق العقاري بمنطقة المدينة المنورة الذي يُعدّ أحد أسرع الأسواق العقارية نموًا في المملكة.

وأشار إلى العديد من الطروحات العقارية الاستثمارية التي يجري تنفيذها في منطقة المدينة المنورة، مبينًا أن «مدينة المعرفة الاقتصادية» طرحت عدة مشروعات مماثلة تلبّية لحاجة السوق، ومختلف شرائح المجتمع، كان آخرها مشروع «العلياء» الذي يقع على مساحة تتجاوز (269.000) متر مربع، متضمنًا ألفي وحدة سكنية تقريبًا، باستثمار يتجاوز 3 مليارات ريال شاملًا (70.000) متر مربع من الحدائق الخضراء، والمساحات المفتوحة، وممرات المشاة، ليشكّل وجهة للسكن، والاستثمار، والتركيز على نواحي الاستدامة، وجودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.