دخلت اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي حيز التنفيذ لرسم مرحلة جديدة من التنظيم الدقيق للخدمات المقدمة لطلاب وطالبات مختلف المراحل التعليمية، وتطوير نشاط نقل طلاب وطالبات الجامعات والكليات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم.وفرضت اللائحة الجديدة إلزامية وجود مرافق في الحافلات التي تنقل طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية وما دونها، على ألا يقل عمر المرافق عن 18 عاما وأن يكون سجله الجنائي خاليا من السوابق، وتحديد مهماته بمساعدة الطلاب وضمان سلامتهم أثناء الصعود والنزول وأثناء الرحلة.وتهدف اللائحة، التي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي مع وضع متطلبات الأمن والسلامة في مقدمة الأولويات. وشددت على المنشآت الراغبة في ممارسة النشاط الحصول على ترخيص لمدة ثلاث سنوات، مشترطة استيفاء مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تضمن جديتها وقدرتها على تقديم الخدمة بكفاءة.وتضمنت اللائحة جملة من الشروط، أهمها توفير حد أدنى يتكون من خمس حافلات تكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر أو عبر عقود التأجير التمويلي. ولم تغفل اللائحة دور الأفراد، إذ سمحت للمواطن السعودي بممارسة النشاط بحافلة واحدة بعد الحصول على بطاقة تشغيل، واشترطت على الفرد ألا يقل عمره عن 25 عاما وأن يكون مالكا للحافلة بشكل مباشر، وأن تكون بطاقة التشغيل صالحة لمدة سنة واحدة.ومن شروط الحافلات ألا يتجاوز العمر التشغيلي 12 عاما من سنة الصنع، وأن يكون لون الحافلة أصفر بشكل موحد، ومجهزة بعلامات واضحة مثل «حافلة تعليمية» وذراع الوقوف «قف» على جانبيها، مع ضرورة خضوعها للفحص الفني الدوري وتغطية تأمينية سارية المفعول طوال مدة التشغيل. ومن شروط سائقي الحافلات حصولهم على «بطاقة سائق مهني»، وألا يقل عمر السائق عن 25 عاما، وأن يكون سجله الجنائي خاليا من السوابق واجتيازه اختبار الكفاءة المهنية المعتمد من الهيئة.واشترطت الهيئة إجراء فحص يومي سريع لسلامة أجزاء الحافلة، والتأكد من خلوها من الطلاب بعد كل رحلة، وعدم التزود بالوقود أثناء وجودهم على متنها.وتلزم اللائحة جميع مقدمي الخدمة بإبرام عقود نقل رسمية مع أولياء الأمور أو الجهات التعليمية لتحديد الحقوق والالتزامات، مما يضفي طابعا مؤسسيا على العلاقة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويضمن تقديم خدمة نقل تعليمي آمنة ومنظمة وموثوقة في كافة أنحاء المملكة.