التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، عدداً من نظرائه، كلاً على حدة، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها. ووقّع مع بعضهم مذكرات تفاهم؛ إذ التقى وزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان، وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية جمهورية أرمينيا.والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزيرة خارجية منغوليا باتمونخ باتسيتسيغ، وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية منغوليا.والتقى وزير الخارجية، نظيره وزير خارجية جمهورية قبرص الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية قبرص.والتقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية البوسنة والهرسك ألمدين كوناكوفيتش، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.وعقب اللقاء، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة المملكة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك.