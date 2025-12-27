واصل فريق النصر انفراده بصدارة دوري روشن السعودي للمحترفين عقب انتصاره على فريق الأخدود. سجل الأهداف كومان (هدفين) في الدقيقتين 31، 48، وجواو فيليكس في الدقيقة 94، وأقيمت المباراة على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.



ونجح النصر من خلال فوزه على الأخدود بثلاثية نظيفة في مواصلة الانفراد بصدارة دوري روشن، العلامة الكاملة 30 نقطة من 10 مباريات خاضها في الدوري فيما يتواجد فريق الأخدود بالمركز 17 برصيد 5 نقاط.



وفرض الفريق النصراوي سيطرته على مجريات اللقاء مع الأخدود من خلال النهج الفني الذي وضعه المدرب جيسوس، واستطاع قيادة فريقه للانتصار العاشر على التوالي والانفراد بصدارة دوري روشن.