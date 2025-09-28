كرّمت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) المملكة؛ ممثلةً في رئيس البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط محمد الفوزان، تقديراً لجهوده في إدارة ورئاسة البرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط (CASP-MID) والإسهام في رفع مستوى قدرات دول الإقليم في مجال أمن الطيران، وذلك بحضور وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.جاء ذلك خلال مشاركة المملكة؛ ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد رفيع المستوى في أعمال الدورة الـ42 للجمعية العمومية لمنظمة (الإيكاو) المنعقدة في كندا. ويأتي التكريم انعكاساً للدور الريادي للمملكة في دعم برامج المنظمة الأممية والمبادرات الدولية لتعزيز أمن الطيران المدني، وتقديم المساندة للدول الأعضاء بما يضمن «عدم ترك أي دولة خلف الركب». وحقق البرنامج التعاوني (CASP-MID) نجاحات بارزة منذ استضافته في المملكة، إذ شهد نمواً في نشاطاته تجاوز 300%، مع تدريب ما يقارب 2,600 متدرب، وتنفيذ أكثر من 120 نشاطاً متخصصاً، وتقديم خدماته لـ12 دولة إقليمية. وأعرب نائب الرئيس التنفيذي لأمن الطيران رئيس البرنامج محمد الفوزان، خلال التكريم، عن شكره للأمين العام لمنظمة (الإيكاو) خوان كارلوس سالازار . وقال: «إن هذا التقدير الدولي بحصول ممثل المملكة على شهادة أمين عام المنظمة يمثل تتويجاً لتحقيقها أفضل المعايير الدولية المعتمدة من منظمة (الإيكاو) وفقاً للتدقيق الأمني الدوري والرسمي الذي تجريه (الإيكاو) على الدول الأعضاء بالمنظمة».